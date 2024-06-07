На летних верандах Вологды установят пандусы

[ Общество ]

Пандусы будут установлены на летних верандах в Вологде. Об этом рассказал депутат Вологодской городской Думы Максим Выдров.

«Продолжаем работу с собственниками летних веранд. Накануне вместе с сотрудниками департамента экономического развития встретились с представителями общественного питания для обсуждения ситуации с доступностью летних веранд и зданий кафе для посетителей с инвалидностью. С необходимостью установить пандусы к летним верандам согласились все и сделают это в течение месяца. Каждый понимает свою ответственность в этом вопросе», - рассказал Максим Выдров.

Также депутат отметил, что прорабатывается вопрос доступности самих помещений кафе.

«Старые здания объективно далеко не всегда позволяют создать какие-либо условия для инвалидов. В этой части работу будем проводить исходя из возможности разумного приспособления помещений», - говорит парламентарий.

Специалисты планирует повторно проверить объекты через несколько недель. Подрядчики должны установить пандусы и обеспечить доступность летних веранд для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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