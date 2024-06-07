В Вологодской области будут развивать региональную почтовую сеть

В Вологодской области намерены развивать региональную почтовую суть. Соглашение о сотрудничестве между правительством Вологодской области и Почтой России подписано в рамках Петербургского экономического форума.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в совершенствовании и развитии почтовой связи на территории региона, повышение доступности и качества услуг. Особенно это касается отдаленных населённых пунктов и сельской местности.

«Это соглашение позволит нам улучшить условия почтовой связи в труднодоступных населенных пунктах Вологодской области. Так, на данный момент заявлено восемь региональных почтовых отделений, которые планируется модернизировать благодаря поддержке руководства Почты России. Мы, безусловно, будем развивать наше сотрудничество, которое направлено на улучшение качества жизни вологжан», — завил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Как уточнил генеральный директор Почты России Михаил Волков, более 80% вологодских почтовых отделений расположены в сельской местности, в том числе в малонаселенных пунктах. При этом в регионе есть деревни и села, куда можно добраться только на катере летом и на снегоходе зимой.