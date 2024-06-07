«Ростелеком» и правительство Вологодской области намерены улучшить доступ жителей региона к связи

6 июня между «Ростелекомом» и правительством Вологодской области заключено соглашение о сотрудничестве в вопросах развития на территории региона инфраструктуры связи. Подписи под документом поставили вице-президент компании «Ростелеком» Александр Логинов и врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. Церемония состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.

Соглашение предполагает строительство необходимой для операторов телекоммуникационной инфраструктуры разной величины населенных пунктах, включая малые села, где до сих пор отсутствует доступ к голосовой связи и интернету.

Работа по устранению цифрового неравенства в населенных пунктах с численностью жителей от ста человек уже ведется в регионе с 2019 года благодаря одноименному проекту Минцифры России. За рамками программы остаются без связи жители деревень и сел с меньшей численностью, и таких в регионе немало.

«Проблема обеспечения связью стоит очень остро, об этом на встречах с губернатором говорят жители региона. Появление связи в малых населенных пунктах даст новый импульс развития территориям, позволит жителям получать государственные услуги и цифровые сервисы в удобном электронном формате. Обеспечение связью — одно из важных направлений работы. Сегодняшнее соглашение — еще один важный шаг в этом направлении», - заявил заместитель губернатора Вологодской области Виктор Злобич.