Улицу Воркутинскую Вологды перекроют в ночь на воскресенье

[ Общество ]

Улица Воркутинская Вологды будет перекрыта для движения в ночь на воскресенье, 8 июня. Строители намерены присоединить построенный участок ливневки к существующей канализации. Работы будут проводиться в районе дома №2. Улица будет перекрыта с 23:00 8 июня до 5:00 9 июня. 

Администрация города советует объезжать участок, где будут проводиться работы, через Технический переулок, улицу Дзержинского, улицу Московскую и Пригородную. Также на улицу Маршала Конева можно попасть через улицу Беляева.

Работы необходимо провести для обеспечения водоотведения с улицы Воркутинской, на которой время проводятся ремонтные работы.

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