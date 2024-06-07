Улицу Воркутинскую Вологды перекроют в ночь на воскресенье

Улица Воркутинская Вологды будет перекрыта для движения в ночь на воскресенье, 8 июня. Строители намерены присоединить построенный участок ливневки к существующей канализации. Работы будут проводиться в районе дома №2. Улица будет перекрыта с 23:00 8 июня до 5:00 9 июня.

Администрация города советует объезжать участок, где будут проводиться работы, через Технический переулок, улицу Дзержинского, улицу Московскую и Пригородную. Также на улицу Маршала Конева можно попасть через улицу Беляева.

Работы необходимо провести для обеспечения водоотведения с улицы Воркутинской, на которой время проводятся ремонтные работы.