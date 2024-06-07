Власти Вологды заявляют об увеличении количества получателей стипендии Леденцова

В Вологде увеличат число получателей стипендии имени Христофора Леденцова. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, ежегодно стипендию получали 5 студентов и 5 молодых ученых. С 2025 года номинация «молодые ученые» будет разделена на два направления – «аспиранты», а также «кандидаты и доктора наук». В каждой определят по 5 победителей. Таким образом, общее количество получателей стипендии увеличится до 15 человек.

Стипендия для студентов по-прежнему составляет 4000 рублей в месяц. По итогам конкурса получать ее будут пять человек. Победителям среди аспирантов назначат стипендию в размере 7000 рублей ежемесячно. Для пяти победителей среди кандидатов наук и докторов наук определена стипендия в 10 000 рублей.

Городская молодежная стипендия имени Христофора Леденцова была учреждена в 2021 году, в преддверии 180-летия со дня рождения нашего выдающего земляка и мецената. Стипендия присуждается молодым людям в возрасте до 35 лет включительно, обучающимся или работающим в Вологде и проявившим себя в развитии науки и сфере инноваций.