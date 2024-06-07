Вологжанин завоевал золото «Мемориала братьев Знаменских-2024»

[ Спорт ]

Вологжанин Данил Росляков завоевал золотую медаль всероссийских соревнований «Мемориал братьев Знаменских-2024».

В Москве проходит традиционная неделя легкой атлетики, в рамках которой накануне прошли всероссийские соревнования имени выдающихся легкоатлетов 1930-х годов - Георгия и Серафима Знаменских.

Вологодскую область на турнире представляли череповчанин Артемий Кудин и Данил Росляков из Вологды.

Данил Росляков в составе сборной команды Санкт-Петербурга одержал победу в эстафете 4x100 метров с результатом 39,34 сек.

Артемий Кудин на стометровке стал седьмым.

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лёгкая атлетика эстафета
 

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