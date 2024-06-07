В Вашкинском районе из-за неисправной проводки сгорела машина

Инцидент, о котором сообщили в региональном ГУ МЧС, произошел 6 июня в пятом часу вечера.

38-лений житель райцентра Липин Бор пригнал в автосервис на улице Пионерской, 41 свой ВАЗ-2115: хотел починить электропроводку. Не успели работники СТО загнать машину на подъёмник и заглушить, как в салоне сработал вентилятор системы охлаждения, а из-под капота пошёл дым. Очевидцы вызвали пожарных.

На место выехали шесть спасателей и две спецмашины. Работники сервиса успели отбуксировать машину на улицу, к этому моменту легковушку полностью охватило пламя.

Общая площадь пожара составила 7 квадратных метров. Машина восстановлению не подлежит. В ведомстве полагают, что причиной пожара стало короткое замыкание в проводке автомобиля.