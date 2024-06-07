Нетрезвый купальщик утонул в Череповецком районе

[ Происшествия ]
Автор:
Амина Самир

Трагедия, о которой сообщили в региональном СКР, произошла вечером 6 июня на берегу реки Большой Юг у села Архангельское Югского сельского поселения Череповецкого района. В экстренные службы позвонил мужчина и сообщил, что его друг пошел купаться и пропал.

Спасатели прибыли на место происшествия, к этому времени бедолага уже ушел на дно. Тело достали из реки.

- При первоначальном осмотре видимых телесных повреждений у погибшего не выявлено. Верхняя одежда находилась на берегу. По предварительной информации мужчина утонул при купании в нетрезвом виде, - уточнили в СУ СК РФ по Вологодской области.

Точную причину гибели купальщика установят в ходе судмедэкспертизы. 

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СУ СК РФ по Вологодской области
 

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