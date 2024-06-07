Государственный праздник в Череповце будут отмечать три дня

День России в городе металлургов начнут отмечать 9 июня. В воскресенье на площади Химиков завершится всероссийский фестиваль деревянных скульптур, также там состоится концерт.

11 июня пройдет праздник для воспитанников пришкольных лагерей на площади Металлургов.

Главные мероприятия состоятся непосредственно в среду.

В полдень в Парке Ленинского комсомола Череповецкий симфонический оркестр исполнит шедевры классиков и музыка советских композиторов.



На набережной концерты, мастер-классы и шоу начнутся в 14:00.



В это же время на территории Дома-музея Верещагиных начнет работу молочный фестиваль.

Подробности - в программе празднования Дня России.