Государственный праздник в Череповце будут отмечать три дня

День России в городе металлургов начнут отмечать 9 июня. В воскресенье на площади Химиков завершится всероссийский фестиваль деревянных скульптур, также там состоится концерт.
11 июня пройдет праздник для воспитанников пришкольных лагерей на площади Металлургов.
Главные мероприятия состоятся непосредственно в среду.
В полдень в Парке Ленинского комсомола Череповецкий симфонический оркестр исполнит шедевры классиков и музыка советских композиторов.
На набережной концерты, мастер-классы и шоу начнутся в 14:00.
В это же время на территории Дома-музея Верещагиных начнет работу молочный фестиваль.
Подробности - в программе празднования Дня России.