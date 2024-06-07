Государственный праздник в Череповце будут отмечать три дня

[ Общество ]
Автор:
Амина Самир

День России в городе металлургов начнут отмечать 9 июня. В воскресенье на площади Химиков завершится всероссийский фестиваль деревянных скульптур, также там состоится концерт.

11 июня пройдет праздник для воспитанников пришкольных лагерей на площади Металлургов.

Главные мероприятия состоятся непосредственно в среду.

В полдень в Парке Ленинского комсомола Череповецкий симфонический оркестр исполнит шедевры классиков и музыка советских композиторов.

На набережной концерты, мастер-классы и шоу начнутся в 14:00. 

В это же время на территории Дома-музея Верещагиных начнет работу молочный фестиваль.

Подробности - в программе празднования Дня России.

 

Теги:
День России программа праздника
страница В.Германова ВК
 

Последние новости

Вологжанин завоевал золото «Мемориала братьев Знаменских-2024»
Полицейский помог вологжанке вернуть ошибочно отправленный перевод
В Вологде машина сбила во дворе 9-летнего ребенка
В Вашкинском районе из-за неисправной проводки сгорела машина
Нетрезвый купальщик утонул в Череповецком районе
Государственный праздник в Череповце будут отмечать три дня
Вологжан предупредили о проблемах с популярным мессенджером
В Череповце мотоциклист попал в больницу, врезавшись в дорожный знак
В Череповце изменилась схема движения транспорта
Стало известно, когда в Вологде откроют городской пляж