Вологжан предупредили о проблемах с популярным мессенджером

[ Общество ]
Автор:
Амина Самир

Вечером 6 июня произошел сбой в работе мессенджера Whatsapp *(*принадлежит компании, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России). Даты и время определялись неправильно, а сообщения приходили с задержкой.

В телеграм-канале Вестник Киберполиции России предупредили об уязвимости популярного мессенджера, особенно его веб-версии.

Жулики достаточно легко могут ознакомиться с личными переписками и завладеть информацией из-за низкого уровня защиты приложения. Стать жертвой преступников может любой, кто пройдет по подозрительной ссылке или откроет вирусное видео.

Также мошенники нередко используют этот мессенджер, чтобы звонить людям от имени близких или представителей власти и потом выманивать у них деньги.

Специалисты рекомендуют не переходить по неизвестным ссылкам  и не отвечать на сообщения и звонки от сомнительных собеседников. Ценную информацию лучше не хранить в телефоне. 

 

Теги:
мессенджеры обман аферисты
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