В Череповце изменилась схема движения транспорта

Мэр города Вадим Германов объяснил это необходимостью сделать более комфортабельной работу водителей общественного транспорта.

Для тех, кто следует в направлении Доменщиков, главный зеленый сигнал светофора и стрелка налево зажигаются одновременно, а для встречных машин в это время горит красный. Поэтому автобусам не понадобится перестраиваться в левый ряд перед регулировщиком, они смогут поворачивать прямо из правого ряда.



А еще удобнее теперь поворачивать направо на Шекснинский проспект с Годовикова от Ледового дворца. В вечернее время стрелка горит сразу в нескольких циклах, чтобы проскочить успели все, кому это надо.

Представитель перевозчика в комментариях на странице градоначальника поблагодарил городские власти за новшества. Но другие водители потребовали установить на перекрестке, о котором идет речь, видеокамеру. Также комментаторы попросили вернуть повороты налево по Северному шоссе от Пионерской до Кирилловского шоссе и установить дежурство гаишников на пересечении улиц Ленина и Сталеваров.