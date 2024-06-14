Стало известно, когда в Вологде откроют городской пляж

[ Общество ]
Автор:
Амина Самир

В городской администрации пообещали открыть городской пляж 14 июня. Благоустройство в разгаре: завезли песок, сделали уборку. Там появились контейнеры для мусора, а зонтики и все, что имеется на детской площадке, покрасили. На днях доставят шезлонги.

Правда, пока непонятно, можно ли в этом году купаться. Пробы воды будут готовы 10 июня. 

Подъезды для машин и парковку оборудовали, дорогу подсыплют щебнем. 

За неделю, которая осталась до открытия любимого места летнего отдыха вологжан, водолазам предстоит достать из реки мусор и установить буйки.

Независимо от того, разрешат ли санитарные врачи плавать, на пляже со дня открытия будут с восьми утра до восьми вечера дежурить спасатели, а по ночам - охранники. 

Теги:
пляж купание Вологда
администрация г. Вологды
 

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