В Вологде вынесен приговор водителю, раздавившему девочку на улице Северной

В Вологде сегодня был оглашен приговор водителю грузового автомобиля DAF, который весной этого года раздавил 12-девочку на «зебре» на улице Северной.

Как следует из материалов дела, 47-летний житель Архангельской области выезжал на фуре с кольца на улице Северной в направлении улицы Дальней и не убедился в отсутствии пешеходов на пешеходном переходе.

«Водитель, выезжая с транспортного кольца, не убедился в отсутствии пешехода. Он не уступил девочке дорогу и не принял мер к снижению скорости и остановке транспортного средства. В результате по неосторожности допустил наезд школьницу. Девочка скончалась от полученных травм на месте происшествия, а водитель продолжил движение», - напомнили обстоятельства аварии в пресс-службе судов области.

Водитель был задержан сотрудниками ДПС только в Сямженском районе. Сам он вину не признал и заявил, что не видел школьницу.

Суд признал его виновным в нарушении ПДД, повлекшим гибель человека и приговорил к 3 годам условного срока.

В суде также напомнили, что после этой трагедии пешеходный переход был перенесен на несколько метров и там установили светофор.