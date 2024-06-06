Заместитель вологодского губернатора будет послом игр стран БРИКС

Заместитель губернатора Вологодской области Александр Поветкин назначен послом игр стран БРИКС-2024. Церемония назначения прошла сегодня в рамках Петербургского экономического форума.

«Игры БРИКС - это прекрасная возможность для российских спортсменов продемонстрировать свой талант и мастерство на международной арене. В рамках игр пройдут соревнования по 27 видам спорта - от бокса до щахмат. Целый фестиваль международного спорта и единства! Буду рад видеть наших Вологодских спортсменов среди участников. Уверен, игры подарят нам множество ярких спортивных имен», – заявил Александр Поветкин.

В этом году игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня в Казани. В них примут участие делегации из более чем 90 стран мира и порядка 5000 участников.

БРИКС - межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики, Южно-Африканской Республики, а также присоединившихся с 1 января 2024 г. Арабской Республики Египет, Исламской Республики Иран, Объединенных Арабских Эмиратов, Королевства Саудовская Аравия и Федеративной Демократической Республики Эфиопия.