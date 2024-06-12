Куда поехать в июле на море: отдых в Турции

Июль – отличный месяц для отпуска за границей. Лучшая страна, где можно недорого отдохнуть в 2024 году – это Турция. Турецкие курорты отлично подходят для тех, что хочет погреться на солнышке, целыми днями купаться в море, посмотреть на живописные пейзажи и увидеть уникальные достопримечательности.

Чем привлекает Турция в июле

На турецких курортах в июле наступает высокий сезон благодаря теплой, по-настоящему летней погоде. Температура воздуха в июле не опускается ниже +30-35 °С, а вода прогревается до +28 °С.

Если вы плохо переносите места, где довольно жарко, то рекомендуем слетать на курорты Эгейского моря – там на пару градусов прохладнее, поэтому вы не перегреетесь, даже если решите отдохнуть здесь в конце июля 2024 года.

Варианты, как можно отдохнуть в Турции

Береговая линия Турции довольно протяженная, здесь множество красивых песчаных и галечных пляжей. Выделим несколько турецких курортов, куда стоит поехать отдыхать в июле для проведения идеального отпуска на море:

Сиде – город с чистыми пляжами, богатой историей и старинными достопримечательностями. Сюда едут желающие спокойно отдыхать и загорать на пляжах, но также можно отправиться в путешествие к историческим местам.

Анталья – курорт с протяженной береговой линией, красивым историческим центром и отелями на любой бюджет. Развлечений здесь хватает – аквапарки, дельфинарии, парки развлечений, вечера с живой музыкой, ночные дискотеки и многое другое.

Кемер – один из самых живописных курортов на Средиземноморском побережье Турции. Воздух здесь очень чистый благодаря хвойным и цитрусовым лесам, а пляжи преимущественно галечные, поэтому вода в море всегда прозрачная.

Мармарис – курорт для молодежи и активных туристов. По вечерам в Мармарисе проходят шумные вечеринки, также полететь в июле сюда стоит из-за водных развлечений – яхтинг, дайвинг, каякинг и катание на гидроциклах.

В 2024 году пляжный отдых в Турции можно совместить с оздоровлением, и обойдется это недорого. В июле туристам предлагают погружение в ванны с теплой минеральной водой, массажи, занятия йогой, посещение сауны и хаммама.

Не стоит также пропускать июльские праздники в Турции. На всех площадках Стамбула проходит Международный джазовый фестиваль, а в 35 километрах от Антальи, в античном театре города Аспендоса, сможете посетить Международный фестиваль оперы и балета.

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