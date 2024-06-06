Новый департамент начал работать сегодня в региональном правительстве

В правительстве Вологодской области с 6 июня начал работу новый департамент – природных ресурсов, лесного и охотничьего хозяйства. Новая структура объединила в себе функции трех соответствующих департаментов.
Первый раз о слиянии департамента лесного комплекса, охотничьего хозяйства и природных ресурсов врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заявил еще в первых числах февраля. Руководит новой структурой Владислав Ефанов.
В составе нового департамента работает 9 управлений:
- организации использования лесов;
- экономики лесного хозяйства;
- организации федерального государственного лесного надзора (лесной охраны);
- финансов, госзакупок и имущественных отношений;
- правовой и кадровой работы;
- стратегического планирования и инвестиционного развития;
- по охране и регулированию использования объектов животного мира;
- по охране окружающей среды; организации природопользования.
«Такое решение позволит повысить прозрачность, оперативность и слаженность работы, связанной с использованием всей совокупности природных ресурсов, - ранее заявлял на оперативном совещании Георгий Филимонов.