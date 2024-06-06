Новый департамент начал работать сегодня в региональном правительстве

В правительстве Вологодской области с 6 июня начал работу новый департамент – природных ресурсов, лесного и охотничьего хозяйства. Новая структура объединила в себе функции трех соответствующих департаментов.

Первый раз о слиянии департамента лесного комплекса, охотничьего хозяйства и природных ресурсов врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заявил еще в первых числах февраля. Руководит новой структурой Владислав Ефанов.

В составе нового департамента работает 9 управлений:

- организации использования лесов;

- экономики лесного хозяйства;

- организации федерального государственного лесного надзора (лесной охраны);

- финансов, госзакупок и имущественных отношений;

- правовой и кадровой работы;

- стратегического планирования и инвестиционного развития;

- по охране и регулированию использования объектов животного мира;

- по охране окружающей среды; организации природопользования.