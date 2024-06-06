Жительница Бабаева примет участие в реалити «Четыре жены»

Жительница Бабаева Татьяна примет участие в проекте «Четыре жены», который выходит в эфире на телеканале «Пятница». Около года назад Татьяна вместе со своим супругом принимала участие в проекте «Четыре свадьбы». После участия в проекте «Четыре свадьбы» женщины вновь вступят в борьбу. Чтобы выяснить, кто из них лучшая жена, - сообщает пресс-служба телеканала.

«По правилам шоу в каждом выпуске принимают участие четыре участницы проекта «Четыре свадьбы» – женщины со всей России, разные по характеру, профессии и взглядам на построение семьи. Соперницы посетят дома друг друга и оценят их по нескольким критериям: хозяйственность, самореализация, взаимоотношения с мужем и общее впечатление. Победит та, которая наберет наибольшее количество баллов», - говорится в сообщении.

Женщина получит денежный приз, а также звание лучшей жены России.

27-летняя жительница Бабаева Татьяна помогает отцу в ведении бизнеса и самостоятельно руководит химчисткой. Ее супруг Алексей – машинист грузового поезда. Пара вместе 11 лет, из которых женаты один год. Воспитывают дочку.