Андрей Луценко заявил о проведении в Вологде юбилейной конференции парламентской Ассоциации Северо-Запада

В Вологде пройдет юбилейная конференция к 30-летию парламентской Ассоциации Северо-Запада. Такое решение было принято сегодня в Пскове на заседании Президиума ПАСЗР, в составе которого руководители законодательных органов Северо-Запада, в том числе председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко.
Вместе с депутатами Романом Завариным и Ларисой Кожевиной спикер вологодского парламента представляет сегодня в ходе 65-й Конференции ПАСЗР коллегам по федеральному округу законодательные инициативы социальной и экономической направленности. По традиции, до начала работы конференции проходит заседание Президиума.
«В этом году большинство законодательных органов России отмечают тридцатилетие. В ноябре 1994 года мы пошли на шаг дальше – создали парламентскую Ассоциацию Северо-Запада России, которая объединила законодателей одиннадцати регионов и позволила укрепить межпарламентское взаимодействие для эффективного решения общих вопросов, волнующих северян, в том числе, на федеральном уровне, - рассказал Андрей Луценко. - На заседании Президиума было коллегиально решено, что юбилейная конференция, посвящённая 30-летию, состоится в Вологде. Проведём её в ноябре этого года».