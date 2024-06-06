Андрей Луценко заявил о проведении в Вологде юбилейной конференции парламентской Ассоциации Северо-Запада

В Вологде пройдет юбилейная конференция к 30-летию парламентской Ассоциации Северо-Запада. Такое решение было принято сегодня в Пскове на заседании Президиума ПАСЗР, в составе которого руководители законодательных органов Северо-Запада, в том числе председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко.

Вместе с депутатами Романом Завариным и Ларисой Кожевиной спикер вологодского парламента представляет сегодня в ходе 65-й Конференции ПАСЗР коллегам по федеральному округу законодательные инициативы социальной и экономической направленности. По традиции, до начала работы конференции проходит заседание Президиума.