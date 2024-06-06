В южном районе Вологды на сутки отключат воду

Несколько десятков домов южной части Вологды почти на сутки останутся без воды 18 июня. Соответствующее постановление подписано врио мэр Вологды Андреем Накрошаевым, – сообщает сегодня портал GorodVo. В постановлении уточняется, что воды не будет 18 июня с 0:00 до 23:50 в четырех десятках домов.

В частности, воду отключат в следующих домах:

- улица Архангельская, №№ 6, 8а, 10, 10б и 12;

- улица Каберова, №№ 1а, 3а и 7;

- улица Маршала Конева, № 47а;

- улица Ломоносова, №№ 1 (корпус 1, 2) и 3 (корпус 1, 2, 4);

- улица Осаново, №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 14б, 16, 17, 18, 20, 20а, 21, 23, 26, 27, 28, 30, 31 и 32.

Как указано в постановлении, отключение воды связано с врезкой в трубопровод «для обеспечения водоснабжением жилого комплекса «Макси Life» на улице Возрождения». Работы будет проводить компания «СпецМонтажСтрой».

Для жителей домов, попавших под отключение, будет организован подвоз воды.