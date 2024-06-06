Вологодский избирком определил порядок проведения осенних выборов

[ Общество ]

Избирательная комиссия Вологодской области определила порядок проведения выборов, которые пройдут в сентябре. Как и во время весенних выборов, осенние выборы будут проводиться в течение трех дней – с 6 по 8 сентября.

В Избиркоме также уточнили, что в Вологодской области в единый день голосования пройдут выборы губернатора.

На данный момент о своем участии в предвыборной гонке заявили два кандидата – врио губернатора Георгий Филимонов, который был выдвинут региональным отделением «Единой России», а также депутат Законодательного собрания области Игорь Катухин, выдвинутый местным отделением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Кроме губернаторских выборов, в сентябре также пройдут довыборы в Законодательное собрание области от Заречного округа Вологды. Депутатское место освободилось после ухода из регионального парламента Дениса Долженко.

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