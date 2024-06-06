Череповецкий организатор квест-игры оштрафован за травмы игроку

Череповецкий организатор квест-игр выплатит штраф и компенсирует моральный вред 15-летней девочке, которая получила травмы во время игры. Как уточнили в прокуратуре области, травмы были получены еще в январе 2022 года.

«Девочка находилась на праздновании дня рождения своего одноклассника. Праздник проходил в рамках квест-игры, организованной в подвальном помещении одного из домов по проспекту Победы в Череповце. В ходе данного квеста актер по неосторожности причинил несовершеннолетней многочисленные ожоги лица и тела», - пояснили в надзорном ведомстве.

Потерпевшая получила ожоги 1 и 2 степени левого предплечья, лица и живота.

Общая сумма, которую организатор квест-игры выплатит в качестве компенсации морального время и штрафа, составит 300 тысяч рублей.