Почти 120 заявок поступило на участие в первом конкурсе «Дерево в архитектуре»

118 заявок поступило от участников международного форума деревянного строительства и конкурса «Дерево в архитектуре». В нем примут участие мастера из Вологодской области, Москвы, Иркутска, Архангельска, Калининграда, Башкортостана, Тывы, а также других городов и регионов России. Конкурс впервые пройдет в Вологде с 25 по 27 июля.

«Впервые конкурс собрал такое большое количество участников со всей России. Это только подтверждает то, что люди все чаще интересуются такими проектами, а деревянное домостроение снова становится все более популярным. Вологда – город, где традиционно строили из дерева и очень важно, что именно здесь пройдет крупнейший международный форум «Дерево в архитектуре». Здесь участники увидят, как мы работаем с традиционной деревянной архитектурой, сохраняя ее, а также оценят современные решения. Надеемся, что во время форума специалисты узнают много новой и полезной информации», – рассказал врио мэра Вологды Андрей Накрошаев.

Кроме участников из России, на мероприятие приедут гости из Китая, Казахстана, Армении, ряда стран БРИКС. Выставочной площадкой масштабного мероприятия станет Кремлевская площадь, где будут представлены реализованные проекты общественных пространств со всего региона. Также все желающие увидят работы, выполненные за последние три года, как только из дерева, так и из дерева в сочетании с другими строительными и отделочными материалами.