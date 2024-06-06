Суд определил меру пресечения главе Кадникова

[ Общество ]

Сокольский районный суд определил меру пресечении для главы города Кадников Михаила Корзникова. Чиновник, как раннее сообщал NewsVo, подозревается в получении взятки в значительном размере.  

«Сокольский районный суд, оценив данные о личности подозреваемого, характер и тяжесть инкриминируемых ему деяний, удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и избрал в отношении Михаила Корзникова меру пресечения в виде домашнего ареста на срок по 3 августа 2024 года», - рассказали в пресс-службе судов области.

В управлении следственного комитета уточнили, что с ноября 2023 года по январь 2024 года Корзников «организовал изготовление ряда фиктивных документов по просьбе местного предпринимателя, дающих тому право на осуществление своей деятельности. За незаконные действия должностное лицо лично получило денежные средства».

В отношении давшего взятку предпринимателя также проводятся следственные действия.

Теги:
домашний арест взятка
 

Последние новости

Жительница Бабаева примет участие в реалити «Четыре жены»
Андрей Луценко заявил о проведении в Вологде юбилейной конференции парламентской Ассоциации Северо-Запада
В южном районе Вологды на сутки отключат воду
Вологодский избирком определил порядок проведения осенних выборов
Череповецкий организатор квест-игры оштрафован за травмы игроку
Почти 120 заявок поступило на участие в первом конкурсе «Дерево в архитектуре»
Суд определил меру пресечения главе Кадникова
Прием заявок на конкурс «Цветущий город» стартовал в Вологде
ФК «Череповец» разгромил кировское «Динамо М»
В Вологде изъяли 1000 пачек сигарет без акцизных марок