Суд определил меру пресечения главе Кадникова

Сокольский районный суд определил меру пресечении для главы города Кадников Михаила Корзникова. Чиновник, как раннее сообщал NewsVo, подозревается в получении взятки в значительном размере.

«Сокольский районный суд, оценив данные о личности подозреваемого, характер и тяжесть инкриминируемых ему деяний, удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и избрал в отношении Михаила Корзникова меру пресечения в виде домашнего ареста на срок по 3 августа 2024 года», - рассказали в пресс-службе судов области.

В управлении следственного комитета уточнили, что с ноября 2023 года по январь 2024 года Корзников «организовал изготовление ряда фиктивных документов по просьбе местного предпринимателя, дающих тому право на осуществление своей деятельности. За незаконные действия должностное лицо лично получило денежные средства».

В отношении давшего взятку предпринимателя также проводятся следственные действия.