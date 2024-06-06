Прием заявок на конкурс «Цветущий город» стартовал в Вологде

В Вологде стартовал прием заявок на конкурс «Цветущий город». Он будет проходить с 8 июня по 1 октября. В конкурсе могут принять участие представители бизнеса, образовательных и общественных организаций, ТОСов и ТСЖ, а также все заинтересованные вологжане.

Заявиться на конкурс можно до 20 сентября. В этом году предусмотрены четыре номинации – «Лучшая клумба-цветник», «Цветущий балкон», «Цветы любимому городу» и фотоконкурс «Цветочный кадр». Заявки принимаются через электронную форму на сайте «Вологда.рф».

Победителям конкурса в каждой номинации вручают дипломы мэра города I степени. Участники конкурса, занявшие второе и третье места, также получат дипломы.

За участие в конкурсе будут начисляться бонусные баллы на «Карту жителя Вологды»: 20 баллов – за участие, 50 баллов – за победу в любой из номинаций.

Подведение итогов конкурса «Цветущий город» запланировано в конце сентября. Награждение победителей и призеров состоится в октябре.