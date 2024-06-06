ФК «Череповец» разгромил кировское «Динамо М»

Футбольный клуб «Череповец» одержал вторую победу в чемпионате III лиги «Золотого кольца».

Накануне череповчане дома разгромили кировский «Динамо М». В первом тайме в составе желто-черных отличились Георгий Александров и Антон Балашов.

После перерыва мячи забивали Олег Кринкин и Антон Сартаков. Итог встречи - 4:1. Счёт мог быть и крупнее, но в концовке первого тайма Антон Балашов не реализовал пенальти. Голкипер гостей смог отбить этот мяч.

«Есть над чем работать. Вот эта размеренность, которая у нас была, она не должна приводить к этим голам, не нужным, забитым. Хочется побольше драйва от игры, а так, конечно, с победой. Каким бы не был матч, три очка заработали, идём дальше», - сказал после игры главный тренер череповчан Алексей Ефименко.

ФК «Череповец» после проведенных матчей имеет 100-процентный показатель, две победы, и занимает второе место, уступая только кировскому «Машиностроителю», у которого на один матч больше сыгран. В следующем туре череповчане сыграют против ФК «Родник». Встреча пройдёт 15 июня.