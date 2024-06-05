В Вологде изъяли 1000 пачек сигарет без акцизных марок

[ Происшествия ]
Автор:
Амина Самир

Неприятную для экономных курильщиков новость сообщили в Вологодской транспортной прокуратуре. 

Немаркированными (и гораздо более дешевыми) сигаретами торговали в нежилом помещении многоквартирного дома в губернском городе. При проверке там обнаружили  больше тысячи пачек табачной продукции без акцизных марок. Стоило все это по предварительной оценке около 130 тысяч рублей. Для конспирации продавали "неправильные" сигареты за наличные.

В ведомстве сообщили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту приобретения и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере.

Также составлены протоколы за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации и несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией.

Сигареты у предпринимателя изъяли и должны уничтожить.

Теги:
сигареты акцизы нарушение
Вологодская транспортная прокуратура
 

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