Вологжанка обокрала слепого старика

[ Происшествия ]
Автор:
Амина Самир

Инцидент, о котором сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, произошел в конце февраля.

71-летний слепой череповчанин  попросил 48-летнюю знакомую сопроводить его в магазин и на почту. А в благодарность пригласил даму к себе выпить.

Собираясь домой, гостья попросила у пенсионера тысячу взаймы. Тот достал в коридоре с антресолей пакет, где хранились 19 тысяч рублей. Оставшиеся деньги инвалид спрятал в карман брюк. Приятельница потихоньку вытащила сверток из кармана хозяина и покинула дом.

Злоумышленницу задержали и завели на нее дело за кражу при отягчающих обстоятельствах. Вину она признала и компенсировала ущерб.

Череповецкий городской суд приговорил воровку к году условно с испытательным сроком на такой же период.

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