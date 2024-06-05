1,5 миллиона часов потратили вологодские дети на просмотр мультиков за последние полгода

«Ростелеком» проанализировал, что смотрят вологодские зрители видеосервиса Wink со своими детьми.

Среди самых популярных жанров в онлайн-кинотеатре Wink мультфильмы занимают четвертое место. Более 18% всех просмотров — это семейный контент, который включает в себя мультсериалы, кино для детей, приключения и фэнтези.

Юные пользователи предпочитают каналы «Карусель», «Мульт» и «Солнце». Такой вывод специалисты сделали, проанализировав не только количество зрителей, но и время просмотра. За последние полгода только на контент этих трех каналов абоненты региона потратили суммарно почти 1,5 миллиона часов.

В топ-3 детских фильмов вошли киноновинки: на первом месте «По щучьему веленью», затем «Баба-Яга спасает мир» и на третьем - «Три богатыря и Пуп Земли». На четвертой строчке — сериал «Папины дочки. Новые», а замыкает пятерку лидер прошлогоднего рейтинга «Чебурашка».

«Получить доступ к большому выбору детского контента на выгодных условиях можно при подключении любого из конвергентных предложений “Ростелекома”, включающих мобильную связь. Пакетные тарифы объединяют сразу несколько услуг, позволяя абонентам получать значительную скидку по сравнению с покупкой каждой услуги по отдельности», - поделилась директор по работе с массовым сегментом Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Карина Воропаева.

Для подростков среднего школьного возраста самое популярное время для просмотра — в будни с 17:00 до 18:00. Для детей помладше — с 14:00 до 15:00. В выходные дни количество просмотров снижается.

ПАО «Ростелеком». ИНН 7707049388. erid: LjN8KF4c2