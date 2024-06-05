Яна Злобина представит региональный УФСИН на конкурсе «Мисс УИС»

[ Общество ]

Сотрудница шекснинской исправительной колонии №12 представит Вологодское управление ФСИН на федеральном конкурсе «Мисс УИС», который стартовал накануне.

Как рассказали в пресс-службе УФСИН, накануне был дал старт интернет-голосованию конкурса. Оно продлится до 7 июня, после чего определится победительница Всероссийского конкурса «Мисс УИС» в номинации «Мисс интернет-голосование».

Всего в конкурсе принимают участие 12 сотрудниц уголовно-исполнительной системы РФ. Принять участие в голосовании может любой желающий.

Теги:
УФСИН конкурс красоты
 

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