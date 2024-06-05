Не совсем трезвую женщину спасли сегодня огнеборцы во время пожара в Вологде

Пожарные спасли женщину в состоянии алкогольного опьянения во время возгорания на пятом этаже пятиэтажного дома по улице Ильюшина. Происшествие случилось в начале первого дня.

«В задымленном помещении звеном газодымозащитной службы была обнаружена женщина 1974 г.р. (гостья хозяев). Кроме нее в квартире никого не было. Женщину немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам. Она была госпитализирована с отравлением угарным газом», - пояснили в региональном управлении МЧС.

Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Предварительно причиной пожара стала неосторожность при курении со стороны пострадавшей.