Не совсем трезвую женщину спасли сегодня огнеборцы во время пожара в Вологде

[ Происшествия ]

Пожарные спасли женщину в состоянии алкогольного опьянения во время возгорания на пятом этаже пятиэтажного дома по улице Ильюшина. Происшествие случилось в начале первого дня.

«В задымленном помещении звеном газодымозащитной службы была обнаружена женщина 1974 г.р. (гостья хозяев). Кроме нее в квартире никого не было. Женщину немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам. Она была госпитализирована с отравлением угарным газом», - пояснили в региональном управлении МЧС.

Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Предварительно причиной пожара стала неосторожность при курении со стороны пострадавшей.

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