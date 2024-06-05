Ветеринарная служба выяснила причину гибели лошадей в Погорелове

[ Общество ]

Ветеринарная служба сообщает о завершении обследования конного завода в Погорелове Вологодского округа после гибели животных. Накануне, напомним, появилось сообщение о гибели на конезаводе трех лошадей.

Как уточнили в ветеринарной службе, животные погибли из-за недостатка условий содержания. В чем именно заключаются недостатки, ведомство не указывает.

Впрочем, в вологодских telegram-каналах уточняют, что лошади гибнут на конезаводе из-за некачественного корма. Как указывает одна из неравнодушных местных жителей, животных кормят гнилым сеном трехлетней давности. Именно некачественный корм приводит к их гибели.

В Ветеринарной службе также пояснили, что руководство конезавода пообещало устранить недостатки в течение недели.

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