Россельхознадзор подсчитал площадь заросших сельхозугодий      

[ Общество ]

Региональное управление Россельхознадзора подсчитало площадь земель сельхозназначений, заросших сорняками и древесно-кустарниковой растительностью.

В начале июня сотрудники управления провели обследование двух участков земель сельхозназначения в Череповецком районе. Оказалось, что оба зарастают березой и ивой.             

«Признаки проведения агротехнических, фитосанитарных, культуртехнических мероприятий, а также следы выращивания сельскохозяйственных культур, сенокошения или выпаса скота отсутствуют. Выявленное состояние земельных участков сельскохозяйственного назначения свидетельствует о неиспользовании его собственником в соответствии с целевым назначением и разрешенным видом использования», - рассказали в управлении Россельхознадзора.

Собственнику участков объявлено предостережение и предложено ввести их в сельхозоборот.

Всего же с начала этого года в ведомстве выявили 82 случая зарастания земель сорняками. Общая площадь заросших земель составила 2055,9 га. Наибольшее количество участков, зарастающих сорняками, зафиксировано в Череповецком, Шекснинском районах и Грязовецком округе.

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