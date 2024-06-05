Футбол на Вологодчине будут развивать совместно с клубом ЦСКА

[ Спорт ]

На Вологодчине будут развивать футбол совместно с ПФК ЦСКА. Об этом договорились заместитель губернатора Вологодской области Александр Поветкин и генеральный менеджер армейского клуба Роман Бабаев. Встреча прошла накануне.

«Я сам воспитанник ЦСКА, по себе знаю, какую мотивацию дает сила именитого клуба, причастность к многолетней истории и желание стать лучшим. На базе областной спортшколы «Витязь» уже набрали более 300 ребят и не собираемся останавливаться», - написал Александр Поветкин в своем telegram-канале.

По его словам, совместное обучение будет начинаться с обмена методологией, а также мастер классов для тренеров и воспитанников.

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Футбол на Вологодчине будут развивать совместно с клубом ЦСКА
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