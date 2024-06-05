Следком раскрыл подробности дела о взятке главы Кадникова

Региональное управление следственного комитета раскрыло обстоятельства уголовного дела, фигурантом по которому проходит глава Кадникова Михаил Корзников. Как ранее сообщал NewsVo, накануне Корзников был задержан по подозрению в получении взятки.

Сегодня в региональном следкоме подтвердили, что два уголовных дела возбуждены на основании оперативных материалов ФСБ по статье за получение взятки в значительных размерах.

«По данным следствия, начальник территориального органа администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Город Кадников» с ноября 2023 года по январь 2024 года организовал изготовление ряда фиктивных документов по просьбе местного предпринимателя, дающих тому право на осуществление своей деятельности. За незаконные действия должностное лицо лично получило денежные средства», - рассказали в региональном управлении следкома.

Накануне Михаил Корзников был доставлен в территориальный следственный отдел. В его рабочем кабинете, а также по месту жительства проведены обыски. Также в настоящее время допрашиваются лица, владеющие значимой для следствия информацией.