Глава еще одного муниципалитета ушел в отставку

[ Общество ]

Сегодня стало известно об отставке главы Устюженского округа Игоря Петрова. По данным источников в правительстве региона, Петров написал заявление по собственному желанию.

Игорь Петров был главой Устюженского района, позже ставшего округом, с 2014 года. Как сообщает ИА «Вологда регион», Петров давно намеревался уйти в отставку.  

«Видимо, почти за 10 лет работы в этой должности у него накопилась определенная усталость», - сообщает издание.

Сам Игорь Петров причину своей отставки пока не комментирует. На странице в соцсетях он еще значится главой округа.  

Вероятней всего, имя претендента на должность главы Устюженского округа станет известно уже в пятницу.

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