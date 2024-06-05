Глава еще одного муниципалитета ушел в отставку

Сегодня стало известно об отставке главы Устюженского округа Игоря Петрова. По данным источников в правительстве региона, Петров написал заявление по собственному желанию.

Игорь Петров был главой Устюженского района, позже ставшего округом, с 2014 года. Как сообщает ИА «Вологда регион», Петров давно намеревался уйти в отставку.

«Видимо, почти за 10 лет работы в этой должности у него накопилась определенная усталость», - сообщает издание.

Сам Игорь Петров причину своей отставки пока не комментирует. На странице в соцсетях он еще значится главой округа.

Вероятней всего, имя претендента на должность главы Устюженского округа станет известно уже в пятницу.