Ликеро-водочный завод «Русский север» будет национализирован

[ Общество ]

Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры по изъятию в доход государства вологодского ликеро-водочного завода «Русский север». Помимо вологодского завода, в доход государства обращены 100% долей уставных капиталов еще 6 предприятий, ранее принадлежащих украинскому бизнесмену Евгению Черняку – ООО «Стандарт качества», ООО «Родник и К», ООО «Крымский винный дом», ООО «Традиции успеха», ООО «Новый уровень» и акции АО «Феодосийский завод коньяков и вин».

Суд также запретил владельцам компаний и их бенефициару заниматься предпринимательской деятельностью на территории РФ в связи с признанием их деятельности экстремистской. Помимо Евгения Черняка, запрет коснулся Ивана Курбакова, Андрея Лазутина и Александра Беспалова, который фактически являлся совладельцем вологодского завода «Русский север».

Напомним, в сентябре прошлого года Александр Беспалов был арестован по делу о даче взятки.

Как сообщает газета «Ведомости», в дальнейшем государство, скорей всего, продаст мощности заводов российским инвесторам, заинтересованным в развитии производственной базы. На все изъятые в доход государства предприятия из-за оснащения и большой мощности смогут претендовать компании федерального уровня.

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