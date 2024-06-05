Выбран проект стелы на площади имени Бабушкина Вологды

[ Общество ]

Подведены итоги конкурса на проект стелы, которая будет установлена на площади имени Бабушкина Вологды. В конкурсе победил проект Кирилла Гульченко и Екатерины Апацкой.

Как пояснили авторы проекты, стела «Город трудовой доблести» будет высотой 8,7 метров. Материалом для стелы будут камень, металл и бетон.

Монумент выполнят в виде пяти камней, четыре из которых стоят вокруг человека и символизируют четырех бойцов тыла – военную промышленность, гражданскую промышленность, сельское хозяйство и медицину.

Также в качестве собирательного образа выбрана железная дорога, как главная транспортная артерия между тылом и фронтом.

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