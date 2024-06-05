Управление ветеринарии выясняет причину гибели лошадей в Погорелове

Вологодское управление ветеринарии выясняет причину гибели лошадей на конном заводе в селе Погорелово. Информация о неудовлетворительном содержании лошадей появилась в соцсетях. Сотрудники управления выехали на место для проверки информации.

«По данным предприятия, из-за аномально жаркой погоды погибло 3 лошади. Провели все необходимые в данной ситуации обследования, результаты будут известны уже сегодня», - сообщили в ведомстве.

Также сегодня сотрудники управления обещают обнародовать результаты проверки.