19 вологжан претендуют на звание «Национальной красавицы»

В Вологде стартовал межнациональный конкурс «Национальная краса Вологды-2024», в котором участвуют 19 девушек, представляющих землячества и национально-культурные объединения.

Голосование проводится на сайте Вологда.рф до полудня 6 июня.

«Конкурс «Национальная краса Вологды» направлен на сохранение этнокультурной самобытности народов России, проживающих на территории Вологды и всего региона. Во время отбора учитывались, в том числе, активная гражданская позиция и степень вовлеченности участницы в деятельность землячества», - говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Финал конкурса пройдет 6 июня во Дворце спорта на улице Конева, где будет определена абсолютная победительница.

Также будут выбраны лучшие представительницы в номинациях «Мисс эрудиция», «Мисс национальный костюм», «Мисс элегантность», «Мисс коммуникабельность», «Мисс доброе сердце», «Мисс зрительских симпатий», «Мисс кулинария», «Мисс единство».

Конкурс «Национальная краса Вологды – 2024» реализуется при поддержке «Национальных проектов России» и Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». В прошлом году победу в конкурсе одержала студентка губернаторского колледжа Евгения Ивкина.