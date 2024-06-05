Вологодская полиция проводит операцию «Нелегал»

Полиция Вологодской области при поддержке ОМОН Росгвардии проводит операцию «Нелегал». По информации регионального УМВД, только за первый ее день пресечено более 30 нарушений миграционного законодательства.

«Так, на строительных объектах Вологды выявлены 4 факта незаконной трудовой деятельности мигрантов. В отношении нарушителей составлены административные материалы по статье 18.10 КоАП РФ. Также установлены и привлечены к ответственности работодатели иностранцев. Иностранным работникам и их нанимателям грозят штрафы в размере 2000 рублей за каждое допущенное нарушение», - уточнили в полиции.

В ходе проверок также было установлено 8 нарушений правил пребывания иностранных граждан и 12 нарушений сроков обращения за оформлением патента. За эти нарушения российским законодательством также предусмотрены штрафы.

Троих нарушителей законодательства ждем выдворение за пределы границ РФ.