Череповчанин Антон Лактионов вошел в пятерку сильнейших дзюдоистов на международном турнире. Соревнования по дзюдо среди юниоров и юниорок «Кубок Анатолия Рахлина» прошли с 31 мая по 04 июня 2024 года в Санкт-Петербурге.

Участие в турнире приняли около 300 спортсменов из России и 15 стран мира. Этот турнир входит в перечень особо значимых международных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории Российской Федерации в 2024 году.

По итогам соревнований Антон Лактионов, спортсмен «СШОР №3», занял 5 место в весовой категории свыше 100 кг.

Участие в соревнованиях принимал также Мадаминов Абдукодир (весовая категория 60 кг).