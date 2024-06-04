Георгий Филимонов утвержден кандидатом от «Единой России» на выборы губернатора

[ Общество ]

Георгий Филимонов утвержден кандидатом от «Единой России» на выборы губернатора Вологодской области, которые состоятся в сентябре этого года. Решение было принято сегодня единогласно на партийной конференции.

«Я уже провел на прошлой неделе встречу с секретарями первичных организаций партии «Единая Россия». Со своей стороны, гарантирую каждому из моих коллег содействие по тем вопросам, которые будут в периметре вашего внимания», - сказал Георгий Филимонов.

Также, по данным telegram-каналов, своих кандидатов на выборы губернатора Вологодской области намерены выдвинуть ЛДПР, «Справедливая Россия-за правду», «Партия пенсионеров за социальную справедливость» и КПРФ.

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