Расширен перечень профессий, дающих право на получение единовременной выплаты

[ Общество ]

Единовременная выплата в размере 60 650 рублей при трудоустройстве по направлению органов службы занятости в другой муниципальный или городской округ региона была установлена приказом департамента труда и занятости населения еще в 2021 году. Также в приказе были прописаны профессии, трудоустройство по которым давало право на получение выплаты.

29 мая 2024 года приказом департамента перечень дополнили профессиями аппаратчика синтеза, проектировщика, сметчика, столяра и штукатура.

Как уточнили в правительстве региона, эти специальности востребованы на территории области. В них испытывают потребность предприятия АО «Апатит», ЗАО «Вологодский подшипниковый завод», МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», Вологодский вагоноремонтный завод, ООО «Газпром Теплоэнерго Вологда».

«Важнейшая задача службы занятости – оказывать содействие в обеспечении кадрами предприятия региона. Для этого мы стараемся использовать различные механизмы. Предоставление меры поддержки – один из них. Это позволит не допустить отток населения из региона, повысить возможность перераспределения рабочей силы внутри области, тем самым заполнить востребованные на Вологодчине вакансии», - пояснил и.о. начальника департамента труда и занятости населения Вологодской области Эдуард Синяев.

Всего за период реализации такой возможностью ей воспользовались свыше 200 человек.

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