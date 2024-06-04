Известный вологодский косметолог запретила сыну использовать свое имя

[ Общество ]

Известный вологодский косметолог Ирина Домбровская через суд запретила своему сыну использовать ее имя в названии клиники. В частности, ее имя использовалось в ООО «Центр эстетической медицины Ирины Домбровской», учредителем которой является ее сын.

«Как следует из материалов дела, Ирина Домбровская занимала должность должного главного врача и врача-косметолога в ООО «Центр эстетической медицины Ирины Домбровской». В 2022 году трудовой договор с Ириной Викторовной был расторгнут, в том же году Домбровская И.В. потребовала прекратить использовать свое имя в наименовании ответчика», - пояснили в областном суде.

Помимо запрета на использование своего имени, Ирина Домбровская также просила взыскать с ответчика 4,5 млн рублей.

Хотя название клиники было впоследствии изменено на ООО «ЦЭМИД», полностью ссылки на имя Ирины Домбровской с сайта не были удалены.

Суд не нашел причин по взысканию с ответчика 4,5 млн рублей, однако обязал сына Домбровской прекратить использовать ее данные.

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