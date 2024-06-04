На базе Сокольского ЦБК будет создан «Лес упаковочных решений»

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Лесопромышленный холдинг Segezha Group (MOEX: SGZH) представил проект создания кластера «Лес упаковочных решений», направленного на развитие рынка российской продукции целлюлозно-бумажного производства и создание оригинальных упаковочных решений. Защита проекта состоялась в ходе межрегионального форума «Кластерный диалог», который проходил в Дни промышленности в Омской области. Предложения холдинга презентовал генеральный директор ПАО «Сокольский ЦБК» (предприятие Segezha Group в Вологодской области) Григорий Иванов в партнерстве с региональным отделением «Фонда развития промышленности».

Кластер с рабочим названием «Лес упаковочных решений» планируется создать с участием шести предприятий и организаций Segezha Group при поддержке Агентства стратегических инициатив, Ассоциации кластеров, технопарков и Института экономики знаний. Предприятия, которые войдут в кластер, представляют практически всю цепочку глубокого передела древесины – от получения пиловочника и переработки щепы до производства небеленой жиронепроницаемой бумаги из хвойной целлюлозы с покрытием и небеленого подпергамента с широким спектром цветовых решений. Спрос на продукцию сегодня растет в сегменте пищевой промышленности - на кондитерских и хлебопекарных производствах, предприятиях фаст-фуда. Кроме того, планируется выпуск в рулонах мешочной бумаги с добавлением в композицию волокна макулатуры.

Цель реализации проекта «Лес упаковочных решений» – развитие рынка российской продукции ЦБП и увеличение объемов производства продукции, а также создание оригинальных упаковочных решений. В настоящее время на Сокольском ЦБК продолжается реализация проекта по строительству новой бумагоделательной машины, которая позволит выпускать не имеющую аналогов в России небеленую жиростойкую бумагу.

«Небеленая жиростойкая бумага, которая производится в России только на Сокольском ЦБК, набирает популярность в мире за счет экологичности и более низкой цены по сравнению с беленой. Мы рассматриваем также возможность производства ламинированной бумаги для пакетов под сыпучие пищевые продукты, специи, продукты, содержащие жиры, а также для упаковки товаров медицинского назначения, в частности, лекарственных средств», – рассказал генеральный директор АО «Сокольский ЦБК» Григорий Иванов.

Проект по созданию кластера «Лес упаковочных решений» разработан в рамках федеральной программы Минпромторга РФ «PRO Кластеры». Основное условие включения в программу – наличие не менее одного договора по производству импортозамещающей промышленной продукции и специального инвестиционного контракта. Предприятия-победители, реализующие проекты по модернизации действующих и созданию новых производств, смогут претендовать на получение широкого спектра мер государственной поддержки: субсидий, льготных кредитов и прочих инструментов, позволяющих снизить издержки на всех этапах производства.

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На базе Сокольского ЦБК будет создан «Лес упаковочных решений»
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