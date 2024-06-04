Устюжанин застрелил земляка при невыясненных обстоятельствах

[ Происшествия ]

В Великоустюгском округе 46-летний местный житель подозревается в убийстве 43-летнего жителя райцентра. Его труп с огнестрельным ранением в грудь был обнаружен на участке частного дома деревни Кузьминская Выставка вечером 1 июня. На данный момент известно, что по подозрению в убийстве задержан хозяин дома.  

«Подозреваемый рассказал, что выпивал в компании своей сожительницы, друга и нового 43-летнего знакомого», - рассказали в пресс-службе судов области.

Однако ни обстоятельства убийства, ни мотивы преступления пока не оглашаются. В региональном следкоме лишь уточнили, что по уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего».

Подозреваемый помещен под стражу до 1 августа.

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