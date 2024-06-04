Суд заставил жительницу Белозерска топить печь в холода

В январе в квартире 78-летнего жителя Белозерска замерзла канализация. Систему пришлось отогревать. Ситуация повторилась в апреле. Случилось это потому, что в соседней квартире никто не жил и не отапливал помещение.

Пенсионер подал на 35-летнюю соседку в суд, попросив обязать ее топить печь. По нормативам допустимая температура зимой должна быть от 17 градусов, а в жилье ответчицы она не превышала 16.

Иск женщина не признала, заявив, что включала электрические обогреватели. Но показания потребления электроэнергии с сентября 2023 года по февраль 2024 года оказались нулевыми.

В объединенной пресс-службе судов Вологодской области сообщили, что дело пенсионер выиграл. С наступлением холодов его соседка должна будет топить печь.