Суд заставил жительницу Белозерска топить печь в холода

[ Общество ]
Автор:
Амина Самир

В январе в квартире 78-летнего жителя Белозерска замерзла канализация. Систему пришлось отогревать. Ситуация повторилась в апреле. Случилось это потому, что в соседней квартире никто не жил и не отапливал помещение.

Пенсионер подал на 35-летнюю соседку в суд, попросив обязать ее топить печь. По нормативам допустимая температура зимой должна быть от 17 градусов, а в жилье ответчицы она не превышала 16.

Иск женщина не признала, заявив, что включала электрические обогреватели. Но показания потребления электроэнергии с сентября 2023 года по февраль 2024 года оказались нулевыми.

В объединенной пресс-службе судов Вологодской области сообщили, что дело пенсионер выиграл. С наступлением холодов его соседка должна будет топить печь. 

Теги:
суд отопление печь
https://www.freepik.com/author/freepik
 

Последние новости

Череповчанин Антон Лактионов вошел в пятерку сильнейших дзюдоистов
Георгий Филимонов утвержден кандидатом от «Единой России» на выборы губернатора
Расширен перечень профессий, дающих право на получение единовременной выплаты
Известный вологодский косметолог запретила сыну использовать свое имя
На базе Сокольского ЦБК будет создан «Лес упаковочных решений»
Билайн запустил Группу быстрого реагирования для борьбы с мошенничеством
Устюжанин застрелил земляка при невыясненных обстоятельствах
Суд заставил жительницу Белозерска топить печь в холода
Площадки проекта «Город детства» начали работать в Вологде
Глава одного из вологодских муниципалитетов задержан за взятку