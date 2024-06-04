Площадки проекта «Город детства» начали работать в Вологде

В областном центре начали работать площадки «Город детства». Всего в разных районах города организовано 20 площадок.

Каждый месяц лета будет поделен на недели с разной интерактивной тематикой. К примеру, накануне началась «Неделя дружбы», во время которой дети знакомятся друг с другом и с педагогами. Следующей будет «Неделя творчества», потом – «Неделя государственной народной памяти», завершит июнь неделя «Мы – вологжане», посвященная Дню города.

«Основная цель проекта – организовать занятость юных вологжан в период летних школьных каникул. В основном, это дети, которые не посещают школьные лагеря, которые не уехали к родственникам или родителям, но могут весело и с пользой провести время на площадках «Города детства». У нас разработан тематический план недель, в соответствии с которым вожатые организуют мероприятия. Это и спортивная тематика, и интеллектуальная, и историческая, дети смогут познакомиться с разными профессиями, повторить правила дорожного движения и так далее», – прокомментировала главный специалист по дополнительному образованию управления образования администрации Вологды Елена Рассветалова.

Площадки работают ежедневно по будням с 11 до 14 часов. На каждой находятся вожатый и педагог, которые прошли необходимый инструктаж, в том числе по технике безопасности.

Всего в июне будет работать 20 площадок, а в июле и августе – 33.

Полный список всех адресов в июне:

- ул. Чехова, 26-28;

- ул. Чехова, 17;

ул. Дальняя, 20 В-Г;

ул. Машиностроительная, 4А;

ул. Добролюбова, 40;

ул. Карла Маркса, 117;

Старое шоссе, 2Б;

ул. Лаврова, 9А;

ул. Благовещенская, 91;

ул. Рабочая, 1А;

ул. Конева, 18Г;

ул. С. Преминина, 10Б;

ул. Новгородская, 8;

Тепличный мкр., 20-21;

ул. Гагарина, 13-15;

1 мкр. ГПЗ, 6, корп. 1-2;

ул. Панкратова, 64;

ул. Новгородская, 1;

ул. Псковская, 8А;

ул. Ветошкина, 50.