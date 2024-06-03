Упавший с электросамоката череповчанин скончался в больнице

В Череповецкой больнице скончался 34-летний череповчанин, который получил тяжелые травмы при падении с электросамоката.

Как ранее сообщал NewsVo, происшествие случилось на Южном шоссе города металлургов 1 июня. Мужчина получил тяжелые травмы и в состоянии комы был доставлен в реанимацию Вологодской областной больницы №2.

Сегодня в череповецкой Госавтоинспекции сообщили, что потерпевший скончался.

«03.06.2024 в 23.35 из ВОБ-2 поступила информация, что мужчина скончался», - уточнили в полиции.

Сообщается, что у мужчины остались жена и двое детей.

Со слов жены погибшего, у него была открытая черепно-мозговая травма, отек мозга, состояние комы.