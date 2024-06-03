Упавший с электросамоката череповчанин скончался в больнице

[ Происшествия ]

В Череповецкой больнице скончался 34-летний череповчанин, который получил тяжелые травмы при падении с электросамоката.

Как ранее сообщал NewsVo, происшествие случилось на Южном шоссе города металлургов 1 июня. Мужчина получил тяжелые травмы и в состоянии комы был доставлен в реанимацию Вологодской областной больницы №2.

Сегодня в череповецкой Госавтоинспекции сообщили, что потерпевший скончался.

«03.06.2024 в 23.35 из ВОБ-2 поступила информация, что мужчина скончался», - уточнили в полиции.

Сообщается, что у мужчины остались жена и двое детей.

Со слов жены погибшего, у него была открытая черепно-мозговая травма, отек мозга, состояние комы.

Теги:
смертельные травмы электросамокаты
 

Последние новости

Череповчанин Антон Лактионов вошел в пятерку сильнейших дзюдоистов
Георгий Филимонов утвержден кандидатом от «Единой России» на выборы губернатора
Расширен перечень профессий, дающих право на получение единовременной выплаты
Известный вологодский косметолог запретила сыну использовать свое имя
На базе Сокольского ЦБК будет создан «Лес упаковочных решений»
Билайн запустил Группу быстрого реагирования для борьбы с мошенничеством
Устюжанин застрелил земляка при невыясненных обстоятельствах
Суд заставил жительницу Белозерска топить печь в холода
Площадки проекта «Город детства» начали работать в Вологде
Глава одного из вологодских муниципалитетов задержан за взятку