Евгений Шулепов отказался от депутатского мандата

Экс-глава Евгений Шулепов, который в настоящее время находится в вологодском следственном изоляторе, решил сложить с себя депутатские полномочия. Также он решил выйти из «Единой России». Как считает Шулепов, он не имеет на это морального права.

«Пока не освобожусь от всех обвинений, морального права не имею состоять в партии и быть депутатом», - написано на странице Шулепова в соцсетях.

Группа поддержки Шулепова уточняет, что это сообщение он передал из СИЗО через своих адвокатов.

Таким образом, в областном парламенте уже два вакантных места. Однако если вместо ушедшего Дениса Долженко, который избирался от Заречного округа Вологды, кандидат будет определяться в ходе осенних довыборов, то Евгений Шулепов в Заксобрании был в партийном списке «Единой России» в 2021 году. Пока не понятно, кому может достаться его депутатский мандат.

Евгений Шулепов, напомним, обвиняется следствием в превышении должностных полномочий и получении взятки в крупном размере.